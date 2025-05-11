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إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالإسماعيلية

04:30 م الأحد 11 مايو 2025

سيارة اسعاف

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، في حادث تصادم وقع، اليوم الأحد، بين تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق وصلة سرابيوم بمنطقة عربة العمار التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي فايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفلة ياسمين جمال، 10 سنوات، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، كما أُصيب جمال أحمد سليمان، 34 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وشعبان عبد الرحمن، 35 سنة، بكسر في العمود الفقري وكدمة في الضلوع، بينما تعرضت آية محمد وزير، 28 سنة، لعدة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أُصيب رضا صلاح حمدان، 35 سنة، وجنى جمال محمد، 11 سنة، ومحمد جمال، 5 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

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حادث تصادم إصابة أشخاص الإسماعيلية
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