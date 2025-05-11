تجديد حبس أُم ألقت طفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية 15 يومًا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت نيابة العامرية ثانٍ بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة متهمة بإلقاء طفليها من أعلى كوبري مشاة بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة الشروع في القتل.

وخلال التحقيقات، أدلت المتهمة بأقوال متضاربة حول دوافع ارتكاب الواقعة وظروف حياتها الأسرية، بينما كشف محاميها، محمود عبدربه، عن تقدمه باستئناف ضد قرار استمرار حبسها، مستندًا إلى تقرير طبي يؤكد معاناتها من اكتئاب حاد، أحد أعراضه الميل للانتحار وإيذاء الآخرين.

وأوضح المحامي أن موكلته تخضع للعلاج النفسي منذ عدة أشهر وتعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أيدته ابنتها الأخرى خلال التحقيقات، مشيرةً إلى تعاطي والدتها أدوية مختلفة.

وأفادت التحريات بأن الأم وتُدعى "صفاء.أ.خ"، اصطحبت طفليها إلى الكوبري، ثم قامت بإلقائهما من الأعلى، حيث حملت الأم ابنها ورفعته وألقته من أعلى الكوبري ثم كررت نفس الأمر مع طفلتها الثانية وحاولت القفز بعدهما من أعلى الكوبري إلا أن المارة تمكنوا من الإمساك بها.

وأسفر ذلك عن إصابة الطفلة يسر، 9 سنوات، بكسور في اليد والساق اليمنى، وكدمات في العين اليمنى، فيما أصيب شقيقها محمود، 6 سنوات، بكسور في الحوض والقدمين والفك والأنف، إلى جانب تورم بالوجه.

ووفقًا لشهادات المارة، حاولت السيدة القفز من الكوبري بعد الطفلين، إلا أن الأهالي تمكنوا من منعها، ليتم التحفظ عليها واقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق معها.

وتوصلت التحريات إلى أن الأم مصابة باكتئاب حاد بسبب سوء ظروفها المالية والنفسية، حيث أشارت إلى أنه متراكم عليها ديون لأشخاص كثيرون وحررت بها إيصالات أمانة.

وأوضحت الأم في التحقيقات أنها تشعر أن جميع أقاربها ومعارفها يكرهونها، فضلًا عن اكتشافها خيانة زوجها لها صباح يوم الواقعة ما جعلها تفكر في الانتحار وقتل أبنائها لتخلصهما من مرار العيشة وإنقاذهم من الحياة الصعبة – بحسب قولها.

وتلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت قوة أمنية برفقة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفلين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات القضية.