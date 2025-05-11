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بعد الدفع بـ 6 لوادر.. انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا -صور

03:17 م الأحد 11 مايو 2025
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (2)
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (3)
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (7)
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (6)
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (5)
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (4)
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    انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا (1)
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المنيا- جمال محمد:

تمكنت قوات الإنقاذ المدني بمعاونة الأهالي في الظهير الصحراوي الغربي بمركز ديرمواس محافظة المنيا، من انتشال جثة مسن لقي مصرعه، اليوم الأحد، إثر انهيار بئر عليه أثناء قيامه بأعمال حفر بمعاونة 6 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا بانهيار كميات كبيرة من الرمال أثناء حفر بئر في نجع الحظ التابع لقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوبي غرب المحافظة، على 7 أشخاص أثناء قيامهم بمحاولة إنشاؤه داخل مزرعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف وعدد كبير من الأهالي، لانتشال 6 مصابين ونقلهم إلى المستشفى، وبعد الدفع بـ 6 لوادر تم انتشال المفقود الأخير وتبين أنها جثة " نجاح خميس صالح" 60 سنة، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على مكان الواقعة والمعدات المستخدمة لحين انتهاء التحقيقات.

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