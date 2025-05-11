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وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج

03:14 م الأحد 11 مايو 2025

أرشيفية- جثة

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، سيدة جثة هامدة، اليوم الأحد، نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء إجرائها ولادة قيصرية في عيادة خاصة، دائرة مركز شرطة دار السلام.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول "ن . ك . ع . م" 28 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية أولاد طوق غرب دائرة مركز شرطة دار السلام جثة هامدة، نتيجة وفاتها أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وفاة سيدة ولادة قيصرية عيادة خاصة سوهاج
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