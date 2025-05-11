السيطرة على حريق بمزرعة شرق النفق في السويس -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في السويس، على حريق بمزرعة زيتون بالبر الشرقي لحي الجناين، قبل امتداده للمنازل والحقول المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغ من المواطنين يفيد نشوب حريق في احدى المزارع الكائنة بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بشبه جزيرة سيناء، يفيد اشتعال النيران في مزرعة زيتون على مساحة كبيرة.

وعلى الفور وجه مدير إدارة الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء من أقرب نقطة إطفاء إلى موقع الحريق شمال محافظة السويس، وأفادت المعاينة أن المزرعة ممتدة بطول 1000 متر، وتضم أشجار زيتون مثمرة، وأن النيران نشبت في السور الشجري المحيط بالمزرعة، وامتدت فيه النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الحرارة.

وحاصر رجال الحماية المدنية الأشجار والمخلفات الزراعية التي طالتها النيران، لمنع امتدادها إلى الأشجار المثمرة، أو المزارع المجاورة بالمنطقة.