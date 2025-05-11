أبرزها "سبيروسباتس".. ضبط مصنع غير مرخص ينتج مشروبات مقلدة فى طنطا

الغربية - مروة شاهين:

في ضربة لممارسات الغش التجاري، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط مصنع غير مرخص في طنطا يقوم بإنتاج مشروبات غذائية مقلدة تحمل علامات تجارية وهمية تشبه العلامة التجارية الشهيرة "سبيروسباتس".

جاء ذلك بناءً على معلومات سرية وردت إلى المديرية تفيد بوجود مصانع "بير سلم" تقوم بتقليد منتج "سبيروسباتس" المملوك لشركة ميمكو للمشروبات والأغذية.

وكشفت التحريات عن إنتاج المصنع المضبوط لمنتجات مقلدة تحمل أسماء "سيروسبيتس" و"سبيرو سبانش" و"سوبر اسبانس" و"سوبر سبايدر"، وهي علامات شديدة الشبه بالعلامة الأصلية، مما يهدف إلى تضليل وغش المستهلكين.

وجرى تشكيل فريق من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد أبوزيد، مدير عام الإدارة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم مداهمة مقر المصنع. وخلال التفتيش، تم ضبط 2000 زجاجة فارغة كانت معدة للتعبئة، بالإضافة إلى 5000 استيكر مطبوع عليها اسم "سبترو سبانش"، وهي زجاجات واستيكرات جاهزة لتعبئة وبيع المنتج المقلد للجمهور.

وبحسب التموين، فإن هذه الممارسات تعد مخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص، واستخدام علامات تجارية غير مملوكة له ومملوكة للغير بالمخالفة للقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلاً عن إدخال الغش والتدليس على جمهور المواطنين بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994.

وتحفظت الجهات المعنية، على جميع المضبوطات على ذمة المحاضر التي تم تحريرها بالواقعة، وجارٍ سحب عينات من الاستيكرات لعرضها على المعامل المختصة لتحديد مدى تطابقها وتقليدها للعلامة التجارية الأصلية، وتتخذ الأجهزة القانونية الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.