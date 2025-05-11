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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة وزراعة المواد المخدرة في سوهاج

02:55 م الأحد 11 مايو 2025

أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:


قضت محكمة المستأنف الدائرة الثالثة بسوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، في إدانته بحيازة وزراعة مواد مخدرة، دائرة مركز شرطة طما شمالي المحافظة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالشكور، وأسامة علي فراج، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

تعود تفاصيل الواقعة، لشهر أبريل من عام 2024 ، بورود معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات السرية مفادها حيازة وزراعة المدعو "محمد. ع" ويقيم دائرة مركز شرطة طما كمية من المواد المخدرة.

تم استهداف المتحرك عنه المذكور، وضبط بحوزته بندقية و17 طلقة، 24 لفافة من مخدر البانجو، و2 فرش حشيش، و54 لفافة حشيش، و1 لفافة أفيون، ومبلغ مالي، وسكين وهاتف محمول.

وجرى ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة التي أحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

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سوهاج المواد المخدرة مركز شرطة طما
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