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اختل توازنها.. مصرع مُسنة سقطت من الطابق الثالث في قنا

01:56 م الأحد 11 مايو 2025

جثة-أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت مُسنة مصرعها، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثالث من أعلى منزلها في قرية الرئيسية التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع سيدة مُسنة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قرية الرئيسية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ز، تبلغ من العمر 68 عامًا إثر سقوطها من الطابق الثالث توازنها اختل أدى إلى سقوطها ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة داخل قرية الرئيسية مركز نجع حمادي.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة والتي أمرت بالتصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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