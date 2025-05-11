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توريد 28 ألف طن قمح محلي لصوامع التموين بالإسكندرية

01:53 م الأحد 11 مايو 2025

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الإسكندرية - محمد البدري:

ارتفع إجمالي كميات القمح المحلي الواردة إلى صوامع التموين بالإسكندرية إلى 28 ألف و614 طن، وذلك بعد استقبال كميات إضافية منذ بداية موسم الحصاد بالمحافظة.

وأعلنت غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، اليوم الأحد، أن لجان استلام الأقماح المحلية استقبلت حتى الآن كميات من الأقماح المحلية على مستوى المحافظة بلغت 28614.099 طن.

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الإسكندرية صوامع التموين قمح محلي
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