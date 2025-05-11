إزالة 5 حالات تعدِ فى منطقة "العزبة البيضاء" ببورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإزالة 5 حالات تعدِ في منطقة "العزبة البيضاء" في جمعية قبلي ناصر على مساحة 500 متر مربع.

يأتي ذلك تزامنًا مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومع بدء تنفيذ الموجة الـ 26 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.