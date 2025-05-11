انهيار بئر بالمنيا.. 6 مصابين والبحث جارٍ عن مفقود تحت الرمال -صور

المنيا- جمال محمد:

شهد الظهير الصحراوي الغربي جنوبي محافظة المنيا، صباح اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا حيث انهار ناتج حفر بئر على سبعة أشخاص كانوا يحاولون إنشائه بمنطقة نجع الحظ التابعة لقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب غرب المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف وقوات الإنقاذ المدني إلى موقع البئر المنهار.

وبمساعدة الأهالي، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ستة أشخاص مصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولا تزال جهود البحث جارية عن الشخص السابع، ويدعى "نجاح خميس صالح"، ويبلغ من العمر 60 عامًا، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه لقي مصرعه نتيجة سقوط كميات كبيرة من الرمال عليه.

باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفي الوقت نفسه، تواصل معدات الوحدة المحلية جهود الحفر لانتشال جثة المفقود.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت في الشهور الأخيرة تكرار وقوع سقوط نتاج حفر الآبار على العمال، نتيجة لاتباع أساليب تقليدية، وحفرها على أيدي غير المتخصصين، ما يمثل خطورة على أرواح الكثيرين ممن يعملون بالظهير الصحراوي الغربي.

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