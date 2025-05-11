حفل استقبال وهدايا.. وصول 4690 سائحًا أجنبيًا إلى ميناء الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينة السياحية العملاقة MS NORWEGIAN VIVA قادمة من ميناء كاتانيا الإيطالي وعلى متنها 4696 راكبًا من بينهم حوالي 3243 سائح من مختلف الجنسيات، فضلَا عن البحارة وطاقم الخدمة.

رست السفينة السياحية التي ترفع علم البهاما على أرصفة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية ومن المقرر مغادرتها إلى ميناء ليماسول القبرصي، وذلك ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء أعد بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال للسفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية وهدايا تذكارية نالت إعجاب السياح.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة، لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه جرى مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها، فضلًا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري بحركة السفن.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات ميناء الإسكندرية والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.