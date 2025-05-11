تخفى بين المرضى.. كيف كشف محافظ الدقهلية تدني مستوى الخدمة بعيادة التأمين الصحي؟

الدقهلية-رامي محمود:

لجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الى التخفي بين المرضى المترددين على عيادة جديلة الشاملة التابعة لهيئة التأمين الصحى فرع شمال شرق الدلتا، للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى .

بدأت جولة المحافظ، بنزوله منفردا من سيارته على مقربة من فرع عيادة التأمين الصحي، والدخول إلى صالة الإستقبال لمتابعة مدى تعامل الأطباء والطاقم الطبي مع المرضى المترددين لتلقي الخدمة، ليكتشف توقف عمل العيادات، وعدم وجود أطباء، فضلا عن عدم تواجد مدير العيادة ونائبه المنوط بهم التشغيل.

كما اكتشف محافظ الدقهلية، خلال جولته عدم وصول المدير ونائبه والأطباء داخل العيادات حتى الساعة التاسعة صباحا، وتوقف العمل بالصيدليات، بالرغم من وجود العديد من المرضى والمترددين، ووجود الصيادلة داخل صيدلية المستشفى وعدم التشغيل، وصرف الأدوية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.

وأمر المحافظ، الدكتور محمد رياض، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا "الدقهلية"، بإحالة المدير ونائبه للتحقيق، مع نقلهما إلى أماكن أخرى للعمل بها.

وقال المحافظ، إن قرار إحالتهما للتحقيق يأتي فى إطار عدم أدائهما مهام وظيفتهما بالشكل المطلوب الذي يلبي احتياجات المرضى.