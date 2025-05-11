محافظ الدقهلية يحيل رئيس الوحدة المحلية في دموه للتحقيق -صور

الدقهلية-رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية دموه مركز دكرنس إلى التحقيق ونقله من موقعه، وذلك بعد جولة مفاجئة واستياء المحافظ من مستوى النظافة على طريق الوحدة المحلية وتدني مستوى الخدمات.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يقبل أي تقصير، خاصة فيما يخص ملف النظافة اليومية والحفاظ على مستوى لائق للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق ذاته تفقد محافظ الدقهلية،المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.

وشدد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين مشيراً إلى أنه لا يقبل ولا يسمح بتعطيل أو تأخير أي طلب للناس تحت أي مبرر.

والتقى المحافظ بالمواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم، وتابع سير العمل في إنهاء نماذج التصالح، مؤكدا سرعة إنهاء إجراءات تسليم تراخيص البناء وغيرها من الملفات لأصحابها دون تعطيل.