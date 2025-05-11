محافظ أسيوط يعلن تشغيل 733 شابًا في أبريل الماضي

أسيوط ـ محمود عجمي :

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن جهود مديرية العمل خلال شهر أبريل أسفرت عن تشغيل 733 مواطناً في مختلف القطاعات، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات داخل وخارج المحافظة.

هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وفي مجال التدريب المهني، أشار المحافظ إلى أن المديرية، برئاسة علي سيد وكيل وزارة العمل، منحت 583 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة للمتدربين الذين اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

كما شملت أنشطة المديرية تدريب 20 متدرباً على مهنة التفصيل والخياطة بمنطقة عمل أسيوط، وتنفيذ 19 ندوة توعوية تناولت موضوعات السلامة والصحة المهنية، وعمل المرأة والطفل، ومفاوضات العمل.

وفي مجال التشغيل الخارجي، تم تسليم 235 عقد عمل صادر من الوزارة، بالإضافة إلى 257 عقداً تم استخراجها وتسليمها للمواطنين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى تنفيذ حملة تفتيش موسعة بمركز البداري بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، التموين، التأمينات، الصحة، الطب البيطري، وسلامة الغذاء، تم خلالها المرور على 83 منشأة، وإنذار 41 منها، إلى جانب 29 إنذار في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 19 محضراً بعد التفتيش على 108 منشآت.

كما شاركت المديرية في منح التراخيص لـ58 منشأة، وتم التفتيش العمالي على 1240 منشأة يعمل بها 2487 عاملاً، وأسفر ذلك عن تحرير 59 محضراً.

وفيما يتعلق بعلاقات العمل، تم إحالة 14 شكوى إلى اللجنة القضائية المختصة، وتسوية شكوتين، وحفظ ثلاث شكاوى أخرى. أما في مجال عمل الطفل، فقد تم التفتيش على 46 منشأة، بينما شمل التفتيش على المرأة وساعات العمل 20 منشأة.