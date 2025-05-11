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أطباء بمستشفى المنصورة الدولى ينجحون فى استخراج سكين مطبخ من بطن طفل

12:11 م الأحد 11 مايو 2025

أطباء بمستشفى المنصورة الدولى ينجحون فى استخراج سك

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الدقهلية - رامي محمود:

تمكن فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد وصوله إلى قسم الاستقبال والطوارئ مصابا بطعنة نافذة أعلى البطن باستخدام سكين مطبخ.

ضم الفريق الدكتور إبراهيم شلبي، رئيس قسم الجراحة العامة، أحمد شاكر، أخصائى الجراحة العامة، والدكتور أشرف أسامة، طبيب الجراحة العامة، والدكتور أحمد دراز، طبيب الجراحة العامة الدكتور محمد البكري - اخصائى التخدير، والدكتورة هبه عكاشة، اخصائى التخدير، والدكتورة لمياء طوبار طبيب التخدير، ومن التمريض مروة كامل، وميادة رجب
وقال بيان مستشفى المنصورة الدولي، إن الإصابة تسببت في حدوث ثقب في الجدارين الأمامي والخلفي للمعدة، بالإضافة إلى ثقبين في الأمعاء الدقيقة، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلا.

وأُجري للطفل استكشاف جراحي للبطن تمكن خلاله الفريق الطبي من إجراء إصلاح أولي جميع الثقوب وإيقاف النزيف بنجاح، واستغرقت العملية نحو ساعتين.

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