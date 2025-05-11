إخلاء سبيل ضحية نمر طنطا وشقيقه بضمان في واقعة تعدي وسرقة هاتف

الغربية ـ مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل محمد بسطويسي عامل سيرك طنطا وشقيقه بضمان محل إقامتها بعد أخذ التعهد عليهما بحضورهما عند الطلب في واقعة حادث سير زعما فيه كذبا بتعرضها للسرقة.

كانت مباحث قسم أول طنطا، ألقت القبض على محمد بسطويسي عامل سيرك طنطا وضحية النمر المفترس وشقيقه، لعرضهما على النيابة للتحقيق في بلاغ مقدم من آخرين يتهمها بالتعدي .

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا ببلاغ البسطويسي بتعرضه للسرقة من قبل مجهولين يستقلان توك توك أثناء سيره في الشارع، وجرى إلقاء القبض على المتهمين في بلاغه، وتبين بعد التحريات أن البلاغ المقدم من البسطويسي حادث مروري عارض ولايوجد بلاغ بالسرقة كما زعم.

في المقابل قام أحد المتهمين باتهام بسطويسي وشقيقه بسرقة هاتفه المحمول الخاص به والتعدي عليه وعلى ذلك ألقت قوات الأمن القبض عليه وشقيقه وجرى عرضهما على النيابة العامة.