تداول 15 ألف طن بضائع و880 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و880 شاحنة وو468 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 14 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1463 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4200 طن بضائع، و 445 شاحنة و42 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10800 طن بضائع، و435 شاحنة و426 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينة ALcudia Express، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل وBelagos Express ، ومغادرة السفن " أمل، الحرية، بوسيدون اكسبريس".

وشهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و369 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "سينا، الحسين، آيلة".