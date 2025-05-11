انتشال جثة طالب من نهر النيل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، جثة طالب، لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل، بالمراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق شخص في نهر النيل دائرة مركز شرطة المراغة.

وجرى إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين من التحريات الأولية غرق المدعو زياد ع ت 16 عامًا طالب ومقيم بذات الناحية، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

أفادا كل من عمه "هاني ت ب" 48 عاما مدرس، وشاهد واقعة أحمد م ر 16 عامًا طالب مقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء استحمام المذكور بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقاً، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.