السبب أزمة نفسية.. شاب ينتحر بقرص سام في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم شاب على الانتحار عن طريق تناول قرص حفظ الغلال السام، داخل منزل أسرته بقرية عرب بخواج بطهطا شمالي محافظة سوهاج، لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول السيد أحمد 19 سنة يقيم قرية عرب بخواج التابع بناحية قرية شطورة دائرة المركز، مصابًا بإعياء، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال السام، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، و تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالته.

كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.