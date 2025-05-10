إخلاء منزل آيل للسقوط بمدينة طوخ حفاظًا على سلامة المواطنين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، إخلاء منزل مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة مسجد الزعايرة بمدينة طوخ، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكان المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، تلقى إخطارًا يفيد بوجود شروخ وتصدعات كبيرة في منزل مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة مسجد الزعايرة بمدينة طوخ.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، وتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أوصت بضرورة الهدم الفوري للمنزل لما يمثله من خطورة على حياة المارة.

كما جرى إخطار مركز شرطة طوخ، الذي قام بفرض كردون أمني حول العقار لتأمين المنطقة وضمان سلامة المواطنين.

وبناءً على تقرير اللجنة، تقرر كذلك إخلاء المنزل المجاور نظرًا لتأثره المتوقع بعملية إزالة المبنى المتصدع، خاصة وأن تلك المباني قديمة وتعتمد في إنشائها على الحوائط الحاملة.