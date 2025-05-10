انحسار مفاجئ.. تراجع المياه بشاطئ الجبيل فى سيناء 30 مترًا وظهور شعاب مرجانية متحجرة -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

تراجعت مياه شاطئ الجبيل التابع لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وانحسار مياه البحر لمساحة كبيرة بعدما كانت تمتد للشاطئ مباشرة، وظهرت الشعاب المرجانية المتحجرة وصدف البحر.

وهذه الظاهرة تظهر بشكل دوري على نفس الشاطئ بعد تغييرات مفاجئة على منسوب الشاطئ، وانحسرت المياه إلى الخلف بنحو يزيد عن 30 متر داخل عمق البحر.

وأكد مصدر بالبيئة، أن ظاهرة الجزر لم تؤثر بالسلب على الحياة البحرية، وسرعان ما تعود المياه إلى طبيعتها، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تحدث عادة عند انخفاض مستويات المد والجزر إلى أدنى حد بسبب تأثيرها بجاذبية المشتركة للقمر والشمس،، والتي تتزامن مع مرحلتي المحاق أو البدر عندما تكون الشمس والقمر والأرض في استقامة واحدة.