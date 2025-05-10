لجنة عليا تتابع التزام منشآت شرم الشيخ بـمسافة"200 متر" وتُجري معاينات للتراخيص

جنوب سيناء – رضا السيد:

قام وفد من إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، اليوم السبت، بالمرور على شواطئ منطقة شرم الميه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المنطقة الشاطئية، والوقوف على مدى تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية الشواطئ، وإجراء المعاينة المساحية المطلوبة.

قال المهندس حسن فاروق، مدير إدارة حماية الشواطئ بجنوب سيناء، إن اللجنة تمر بشكل دوري لمتابعة الشواطئ والتأكد من الالتزام بمسافة الـ 200 متر وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح مدير إدارة حماية الشواطئ في تصريح اليوم، أن اللجنة تقوم أيضًا بمعاينة الشواطئ الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمناطق الشاطئية قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات بشكل سلبي على المنطقة الساحلية، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط، وإرسال تقرير كامل بالموقع على أرض الواقع لكافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، لسرعة نهو إجراءات التراخيص.

وأكد أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعقد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ، لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي، مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.