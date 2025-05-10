تكريم مُبدعي الفن والتراث في احتفالية بنادي أسوان الرياضي -صور

أسوان - إيهاب عمران:

نظم نادي أسوان الرياضي بالتعاون مع جامعة أسوان، حفل تكريم أصحاب اللمسة الجمالية، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والمستشار شافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، والمستشار العسكري للمحافظة، و ايهاب زارع عضو الاتحاد المصري للتجديف.

و أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، عمق الشراكة المثمرة بين الجامعة والنادي، والتي تأتي في إطار خدمة المجتمع الأسواني من خلال مبادرات ثقافية ورياضية وفنية.

وأوضح أن كلية التربية النوعية شاركت بتنفيذ مشروع تجميلي متميز داخل النادي، حمل عنوان "الرؤية البصرية"، حيث جسّد الطلاب من خلاله جماليات التراث الأسواني عبر لوحات فنية معبرة مستوحاة من البيئة المحلية والمناظر الطبيعية الخلابة.

من جانبه، أشاد المستشار شافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان تمثل قاطرة التنمية والتنوير في المحافظة، وأن الأنشطة المشتركة تُسهم في استثمار طاقات الشباب والارتقاء بالمجال الرياضي والثقافي.

وشهدت الفعاليات تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في هذا المشروع، من بينهم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، والدكتور رجالي عبدالعليم وكيل كلية التربية النوعية، وخالد عسران أمين عام الجامعة، والدكتورة رانيا أحمد رضا أستاذ التصميمات، بالإضافة إلى طلاب الكلية الذين أبدعوا في اللوحات الفنية، وفريق العمل المشترك، وعدد من عمال النادي.

كما تخلل الحفل فقرات فنية واستعراضية قدمها أطفال من أصحاب المواهب من فرق الفن الشعبي بأسوان، في لمسة إبداعية ملهمة عكست جمال التنوع والإبداع الأسواني.