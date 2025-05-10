القبض على عامل سيرك طنطا وشقيقه في قضية تعدي وسرقة هاتف

الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مباحث قسم أول طنطا محمد بسطويسي عامل سيرك طنطا و ضحية النمر المفترس وشقيقه، لعرضهم على النيابة للتحقيق في بلاغ مقدم من آخرين يتهمها بالتعدي .

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا ببلاغ البسطويسي بتعرضه للسرقة من قبل مجهولين يستقلون توكتوك أثناء سيره في الشارع، وجرى إلقاء القبض على المتهمين في بلاغه، وتبين بعد التحريات، أن البلاغ المقدم من بسطويسي حادث مروري عارض ولايوجد بلاغ بالسرقة كما زعم.

في المقابل قام أحد المتهمين، باتهام بسطويسي وشقيقه بسرقة هاتفه المحمول الخاص به والتعدي عليه وعلى إثر ذلك ألقى القبض على عامل السيرك وشقيقه وجرى عرضهما على النيابة العامة.