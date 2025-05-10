حبس المتهم بقتل زوج والدته 4 أيام.. النيابة تعاين موقع جريمة "شقة محرم بك"

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في واقعة مقتل زوج والدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابه حول تفاصيل الجريمة التي جرت قبل 8 سنوات داخل شقة الأسرة في منطقة محرم بك بالإسكندرية.

ويواصل فريق من الجهات المختصة معاينة موقع ارتكاب الجريمة المبلغ عنه، حيث يجري فحص الشقة بعد أن حددت ابنة المجني عليه مكان دفنه داخل المنزل منذ عام 2017.

ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم ابنة المجني عليه ببلاغ كشفت فيه عن تفاصيل مقتل والدها، مشيرة إلى أن والدتها وأخيها كانا وراء الجريمة، حيث أقدم ابنها الأكبر، الذي كان يبلغ حينها 15 عامًا، على طعن المجني عليه بعد مشاجرة عنيفة داخل المنزل، قبل أن تتعاون معه والدته في دفن الجثة وإخفاء آثار الجريمة.

ووفق البلاغ، فإن مشادة كلامية نشبت قبل ثماني سنوات بين الزوجين تطورت إلى اعتداء قاتل على الزوج بسكين ليفارق الحياة على الفور، بمشاركة ابن الزوجة—الذي كان يبلغ حينها 15 عامًا— ليتعاون الابن مع والدته بالتخلص من الجثة، حيث دُفنت في حفرة داخل المنزل ثم غُطيت بالسيراميك لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب المتهم وعرضه على جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تبين أن الأم المتهمة توفيت منذ عام قبل الكشف عن الجريمة.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقعة، إذ تم تحرير محضر رسمي، مع استمرار عمليات الفحص وجمع الأدلة لكشف تفاصيل القضية.