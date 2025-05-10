متهم في 30 قضية.. القبض على تاجر مخدرات بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

تمكنت مباحث الأقصر، من القبض على تاجر مخدرات شهير بمنطقة الشيخ موسى بالكرنك، سبق اتهامه فى 30 قضية سابقة ومختلفة ما بين سرقة ومخدرات وفرض سيطرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، إخطارا يفيد بضبط «ح.ص.م» 26 عاما، عاطل، مقيم بناحية الشيخ موسى بالكرنك دائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة وسلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في إلقاء القبض على تاجر المخدرات وبحوزته كيلو حشيش، و200 جرام شابو وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر العاطل بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.