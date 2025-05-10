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غرق شاب أثناء الاستحمام بترعة الخندق فى البحيرة

06:06 م السبت 10 مايو 2025

أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في مياه ترعة الخندق أمام قرية شبرا النونة، التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغًا بوجود غريق بمياه ترعة الخندق أمام قرية شبرا النونة الشرقية، وتبين أنه أثناء استحمام نادر محمد عبد المنعم الغنام، 32 عاما، في مياه ترعة الخندق أمام قرية شبرا النونة، دفعه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتوفي نتيجة اسفيكسيا الغرق.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

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