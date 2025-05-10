انهيار جزئي بمنزل في سوق اللبن بالمحلة

الغربية - مروة شاهين:

تعرض منزل منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مكون من 3 طوابق و خالي من السكان، لانهيار أحد الحوائط دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

كانت غرفة عمليات بمجلس مدينة المحلة الكبري تلقت استغاثة من الأهالي لسقوط حائط أحد المنازل خالي من السكان في منطقة سوق اللبن.

انتقلت الأجهزة التنفيذية لمحل الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري إزالة المنزل حفاظا على حياة المواطنين والمنازل المحيطة بالمنطقة.