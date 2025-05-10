محافظ الأقصر يوجه بتطوير المعمل الإقليمي المشترك ورفع كفاءته

الأقصر- محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، زيارة تفقدية للمعمل الإقليمي المشترك التابع لمديرية الصحة، للوقوف على حالته الإنشائية ومستوى الخدمات المقدمة به.

ويقع المعمل على مساحة إجمالية تقدر بنحو 500 متر مربع، ويضم مبنيين رئيسيين: أحدهما للفحص البكتريولوجي، والآخر للفحص الكيماوي لعينات المياه والأغذية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل الفيروسات للمواطنين والأجانب، وإصدار الشهادات الصحية.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ بسرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير المعمل ورفع كفاءة مبانيه، تشمل إعادة طلاء الواجهات، ومعالجة الهبوط الأرضي، وتغيير الأرضيات، إلى جانب تحسين الموقع العام من خلال أعمال التشجير والتجميل.

وأكد محافظ الأقصر أهمية المعمل كمرجعية أساسية لوزارة الصحة على مستوى المحافظة وضواحيها، مشددًا على ضرورة دعم القوة البشرية العاملة به لضمان تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات صحية دقيقة وسريعة.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ جهاز تعمير البحر الأحمر بسرعة إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لأعمال التطوير، ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، منسق المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.