بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم على طريق دمياط بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ومركبة توك توك أمام قرية شرنقاش بنطاق طريق (المنصورة - دمياط) الغربي بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة توك توك بعد كوبري شنقا باتجاه قرية الطويلة طريق (المنصورة - دمياط) الغربي ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تين اصطدام توك توك وسيارة مما تسبب فى إصابة 6 أشخاص وهم كل من:"محمد ابراهيم عباس متولي، 52 عاما،مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 5 سم ونزيف بالمخ، وحيد رفعت الطاهري 41 عاما، ومصاب باشتباه كسر بالحوض، وأميرة خالد شعبان 29 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالقدم الايسر، ومروان وحيد رفعت 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات.مازن وحيد رفعت 5 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد وحيد رفعت، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون قرية البرامون مركز المنصورة".

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.