تناولت مادة تنظيف كاوية.. إنقاذ سيدة حاولت إنهاء حياتها فى الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أقدمت ربة منزل بقرية فيشا بنا مركز أجا بمحافظة الدقهلية، على الانتحار بتناول مادة كاوية تستخدم فى تنظيف الأرضيات، وذلك لوجود خلافات عائلية وجرى نقلها الى وحدة السموم بمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزي، بوصول "أماني.م.أ.ز، 31 عاما، ربة منزل، مصابة بحالة اضطراب فى الوعي وهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وقئ مستمر" إدعاء تناول مادة سامة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا والفحص وسؤال مرافقيها أكدوا قيام المصابة بتناول مادة كاوية سامة تستخدم فى تنظيف الأرضيات فى محاولة منها لإنهاء حياتها لوجود خلافات عائلية.

جرى نقل الحالة لوحدة السموم بمستشفى أجا واسعافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.