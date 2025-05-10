مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنها في حريق حوش مواشي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها وأُصيب زوجها ونجلها، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق في حوش لتربية المواشي بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوقوع حريق داخل حوش مواشي بالقرية، ووجود حالة وفاة وإصابتين.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن وفاة السيدة "كريمة. س. م"، 50 عامًا، وإصابة كل من "جمال. ع. م"، 71 عامًا، و"ياسر. ج. ع"، 35 عامًا، بحروق واختناقات متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى البداري المركزي، تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.