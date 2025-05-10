وسط الوديان الجبلية.. قافلة تعليمية للمراجعات النهائية لطلاب جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية بأمانة شرم الشيخ برئاسة أمل المغربي، قافلة تعليمية في مختلف التخصصات لتقديم مراجعات نهائية مجانية للطلاب بمختلف الصفوف الدراسية داخل الوديان الجبلية التابعة مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية، وتعزيز فرص النجاح لطلاب الوديان الجبلية بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات.

وقال الشيخ حسن سالم، أمين حزب الجبهة الوطنية بمدينة شرم الشيخ، إن هذه المبادرة التعليمية تعد جزء من خطة أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية، والتي تهدف إلى توفير الدعم المستمر للطلاب وتعزيز قدرتهم على تحقيق التفوق الدراسي، وإطلاق المبادرة من داخل مقر الحزب بشرم الشيخ، وذلك لبعد المسافة عن الوديان الجبلية، وتسهيلًا على الطلاب التابعين للوديان والانتقال إليهم بوادي مندر.

وأوضح آمين الحزب، أنه جرى إطلاق الوفد التعليمي برئاسة الدكتور وائل حسن، آمين مساعد التعليم بالحزب، وبمشاركة عدد من المتخصصين، ومسؤولين عدة من القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن تلك المبادرة لتحقيق التكامل بجميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم للنهوض بالحركة التعليمية لدى الطلاب، وتجسيد روح المسؤولية الجماعية اتجاههم، وتحويل العملية التعليمية إلى مشروع مجتمعي متكامل لبناء جيل ناجح علميًا وعمليًا.