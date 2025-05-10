غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة مخالفة لقوانين العلاج الحر بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة لمخالفتها لاشتراطات وقوانين العلاج الحر، وذلك تنفيذًا لقرارات الغلق الصادرة بعد رصد مخالفات واضحة من قِبل لجان التفتيش المختصة.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، بالمخالفة للمادتين 1 و2 من القانون رقم 51 لسنة 1981، بالإضافة إلى تسريب نفايات طبية خطرة بالمخالفة للوائح العلاج الحر ومعايير السلامة البيئية.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بتشكيل لجنة تفتيش برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير الإدارة، وعضوية الدكتورة إيمان محمد، بالتنسيق مع مسؤولي حي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، حيث أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد من المنشآت، شملت مركزًا للجلدية والتجميل، معمل تحاليل، مركزًا للعلاج الطبيعي، عيادة باطنة وكلى، عيادة مخ وأعصاب، وعيادة لطب الأسنان.

وقد تم تنفيذ قرارات الغلق بناءً على قرار المحافظ رقم 138 لسنة 2025، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتفتيش الدوري على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.