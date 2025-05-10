بعد شونة الكتان.. اندلاع حريق بمدرسة الزراعة في طنطا بالغربية- صور

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة الزراعة بطنطا، دون وجود إصابات أو خسائر بالأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من داخل مدرسة الزراعة بطنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية والحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط الحريق.

وتبين من التحريات اشتغال النيران في مخلفات قش الأرز تستخدم في أعمال تربية الماشية في قسم الإنتاج الحيواني بالمدرسة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت المحافظة شهدت عصر أمس اندلاع نيران ضخمة في شونة لتخزين محصول الكتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، ما تسبب في خسائر طائلة لمزارعي القرية، تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات.

وكانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الحريق الذي امتد ليشمل مساحة تقدر بنحو 3.5 فدان تقع في نطاق مشترك بين قريتي العزيزية التابعة لمركز سمنود وشبرا ملس التابعة لمركز زفتى، وأسفرت الكارثة حتى الآن عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق متنوعة.