مشنقة في حوش المواشي.. طفل ينهي حياته بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد

أنهى طفل حياته عن طريق شنق نفسه بحبل في حوش ملحق بمنزل أسرته، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانتحار شخص في حوش دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين وجود جثة "يوسف. س"، 12 عامًا، طالب مسجاة علي ظهره بحوش ملك والده مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية يرتدي كامل ملابسه.

وبمناظرته تلاحظ وجود حبل يتدلى من سقف الحوش، ووجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي، وأفاد والده بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن نجله المذكور أقدم على الانتحار لسوء حالته النفسية، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.