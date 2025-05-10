حريق هائل في 5 منازل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في 5 منازل، بإحدى قرى مركز اهناسيا غربي بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، بنشوب حريق هائل في 5 منازل بعزبة بهنساوي التابعة لمجلس قروي براوة بمركز اهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق واستطاعت السيطرة على ألسنة النيران التي أسفرت عن احتراق ورشة نجارة تحتوي على بعض الأثاث المنزلي، و 4 أسقف خشبية، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، و إحالته إلى جهات التحقيق.