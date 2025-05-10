السيطرة على حريق في شقتين سكنيتين بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في شقتين سكنيتين اليوم السبت، بناحية قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقتين سكنيتين بنجع الخطبة بناحية قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما.

تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في شقتين سكنيتين ملك كل من محمد عبد العزيز عبد المنعم، وشقيقه سيد عبد العزيز عبد المنعم.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة الأولى، واحتراق جزئى لمحتويات الشقة الثانية، وتم إخماد النيران بواسطة وحدة إطفاء أم دومة، ولا توجد أي خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية بأحد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.