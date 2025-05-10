كشف غموض واقعة سقوط ربة منزل من الطابق الخامس فى العبور.. هذا هو القاتل؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، غموض سقوط ربة منزل من الطابق الخامس في حي المجد بمدينة العبور الجديدة محافظة القليوبية، مما أدى لمصرعها في الحال.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها بعد أن ألقاها من شرفة منزلهما، جرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور بورود بلاغ بسقوط ربة منزل من شرفة منزلها.

كشفت التحريات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور قيام شخص يدعى "أ.س" بإلقاء زوجته تدعي "م.ا.م" من شرفة منزلهما بالطابق الخامس مما أسفر عن مصرعها في الحال، بحى المجد بمدينة العبور الجديدة دائرة القسم.

وكشفت التحريات، عن حدوث مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية قام على إثرها بإلقاء زوجته من علو أمام طفليهما أحدهما 8 سنوات والأخرى 10 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب علاء الدين حسين معاون رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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