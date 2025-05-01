6 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروسين بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

أُصيب ستة شباب، بينهم شقيقان، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين في شارع الجميل بمدينة قنا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع الحادث، وبالفحص تبين أن المصابين من منطقة العبابدة ببندر قنا، وتتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا. وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري لكشف ملابسات الحادث.