بيبيعها بالجملة.. ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته 25 كيسَ حشيش بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم حامد القرضاوي، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، حول اتجار المدعو "محمد.م.ع.ا"، 29 عامًا، صاحب سوبر ماركت بمدينة كفر الشيخ، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، في جوهر الحشيش المخدر، وتوزيعه على عملائه بالجملة، واتخاذ محل السوبر ماركت للتغطية على نشاطه الإجرامي، واتخاذ منزله مخزنًا لتلك الممنوعات.

وبعد العرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجّه بإجراء التنسيق مع مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد صباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

شُكّلت حملة أمنية مكبّرة ضمّت كلًا من المقدم حامد القرضاوي، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والمقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لضبط المتهم.

وبمداهمة الحملة للسوبر ماركت الكائن بنطاق دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، جرى ضبط المتهم وبحوزته 10 أكياسِ حشيش، ومبلغٍ مالي، وهاتفٍ محمول، وسيارةٍ تحمل لوحاتٍ معدنيةً أرقامها (ل م ع 9275).

وباستكمال الحملة مهمتها، توجهت إلى منزل المتهم بإحدى القرى الكائنة في نطاق مركز شرطة كفر الشيخ، حيث جرى ضبط 15 كيسَ حشيش.

أُلقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بالمضبوطات، أقرّ بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتوزيعها على عملائه بالجملة، وأنّ المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأنّ الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه من تجار المواد المخدرة.

حُرّر بذلك المحضر رقم 6961 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.