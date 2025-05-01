مصرع طفل متأثرًا بطلق طائش خلال مشاجرة شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا العام، متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش، مساء الأربعاء، داخل الزراعات، إثر مشاجرة نشبت في قرية أبودياب غرب، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة تلميذ بطلق ناري في قرية أبودياب غرب، التابعة لدائرة المركز، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام في حالة حرجة لمحاولة إنقاذه.

وبعد الفحص، تبيّن إصابة الطفل "ف.م.ع"، البالغ من العمر 7 أعوام، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه، متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة خلال تواجده في الزراعات، وذلك إثر مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين داخل القرية.

تم إيداع جثة الطفل في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حُرِّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما كُلِّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط المتهم.