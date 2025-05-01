إعلان

مصرع طفل متأثرًا بطلق طائش خلال مشاجرة شمالي قنا

07:24 م الخميس 01 مايو 2025

مصرع طفل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا العام، متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش، مساء الأربعاء، داخل الزراعات، إثر مشاجرة نشبت في قرية أبودياب غرب، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة تلميذ بطلق ناري في قرية أبودياب غرب، التابعة لدائرة المركز، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام في حالة حرجة لمحاولة إنقاذه.

وبعد الفحص، تبيّن إصابة الطفل "ف.م.ع"، البالغ من العمر 7 أعوام، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه، متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة خلال تواجده في الزراعات، وذلك إثر مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين داخل القرية.

تم إيداع جثة الطفل في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما حُرِّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما كُلِّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى قنا العام مشاجرة قرية أبودياب مديرية أمن قنا النيابة العامة مصرع طفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات