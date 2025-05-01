نائب محافظ المنيا يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز شبكات المرافق والرفع المساحي (صور)

المنيا – جمال محمد:

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائبُ محافظ المنيا، اليوم الخميس، زيارةً ميدانية إلى مركز شبكات المرافق والرفع المساحي التابع لمجمع الذكاء المكاني المتقدم، تابع خلالها مدى جاهزية البنية الفنية والتقنية للمركز، تمهيدًا لبدء تشغيله الفعلي.

وخلال الزيارة، جرى استعراضُ حزمة من الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال الكشف عن المرافق تحت سطح الأرض، وأعمال الرفع المساحي عالي الدقة، من أبرزها أجهزة رادار اختراق التربة (GPR)، ومحطات الرصد المتكاملة، إلى جانب أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) ذات الدقة العالية.

وأكد نائب المحافظ أن المركز يُمثل نقلة نوعية في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية وتحديث قواعد البيانات المكانية بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية الدولة نحو تعميم منظومة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أهمية التكامل بين الكوادر البشرية المدربة والتقنيات المتقدمة التي يوفرها المركز، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والدقة في تنفيذ المشروعات وخطط التنمية على أرض المحافظة.