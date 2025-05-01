الولايات المتحدة تكرم قائد القوات البحرية المصرية خلال زيارة سفينة أمريكية إلى الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

كرّم نائب الأدميرال جورج م. ويكوف قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية المصرية، بمنحه وسامًا عسكريًا من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وذلك خلال زيارة قطعة بحرية أمريكية للإسكندرية.

وأكد نائب الأدميرال جورج م. ويكوف أن تكريم الفريق أشرف عطوة يأتي تقديرًا لقيادته ومساهماته في تعزيز الأمن البحري، مشيرا إلى أن البحرية المصرية تُعد قوة إقليمية رائدة.

وأشار "ويكوف" إلى أن مصر أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقرار البحري، وليس فقط المشاركة في عمليات الأمن البحري، بل تقديم حلول عملية وفعالة لضمان حرية الملاحة، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية لضمان حماية الممرات البحرية الحيوية.

وفي كلمته، رحب الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، بطاقم السفينة وقائدها في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن استقبالها يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البحرية المصرية والبحرية الأمريكية.

وأوضح أن هذا التعاون يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تحديات كبرى، مشيرًا إلى أن المنطقة بها الممر التجاري الأهم والمؤثر في حركة التجارة العالمية.

وجاءت الزيارة والحفل بعد مناقشات رفيعة المستوى بين مسؤولين بحريين من الولايات المتحدة ومصر حول الأمن البحري الإقليمي، مع التركيز على ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية مثل البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن.

وفي سياق متصل، أشادت السفيرة " هيرو مصطفى غارغ" - في بيان صحفي - بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكدت على أهمية استمرار التعاون البحري بين البلدين.

وقالت: "إنه لشرف كبير أن نكرّم خدمة شركائنا في البحرية المصرية وتفانيهم. فبفضل التزامنا المشترك بحماية حرية الملاحة، أصبحت مصر والمنطقة والعالم أكثر أمنًا وازدهارًا". وأضافت: "معًا، تعمل الولايات المتحدة ومصر على بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعبينا وللعالم أجمع".