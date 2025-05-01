مكتبة الإسكندرية تستقبل نائب وزير الخارجية التايلاندي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، "روس جاليشندرا"، نائب وزير الخارجية بمملكة تايلاند، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية التايلاندية، ودبلوماسيين من سفارة تايلاند في مصر، على رأسهم تاناوات سيريكول سفير تايلاند بالقاهرة.

ترأس مراسم استقبال الوفد الزائر هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا خلالها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت نائب وزير الخارجية نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" وكتاب "ليست مجرد مكتبة".

وزار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض العالم الرقمى، متحف المخطوطات، متحف الآثار، معرض الإسكندرية عبر العصور، كسوة الكعبة المشرفة، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي ختام الزيارة، عبر نائب وزير الخارجية التايلاندي عن بالغ تقديره لما تزخر به مكتبة الإسكندرية من إرث ثقافي وتاريخي عريق، مشيدًا بدورها الرائد كمركز إشعاع فكري ومنارة للتنوير والإبداع.