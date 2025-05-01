جثة و34 مصابًا.. محافظ أسيوط يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث انقلاب سيارة نقل -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين في حادث انقلاب سيارة نقل تقل عددًا من العمال بطريق العقال القبلي بمركز البداري، والذي أسفر عن وفاة سائق السيارة وإصابة 34 عاملًا، تم نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل تقل عمال بالقرب من كوبري العقال القبلي بمركز البداري. وعلى الفور، وجه المحافظ بتفعيل خطة الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، والتعامل مع الحادث بشكل فوري، حيث تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي.

كما كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط بزيارة المصابين بمستشفى البداري المركزي، والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تمام شفائهم، والتواصل المستمر مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين.

تابع الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، الحالة الصحية لمصابي الحادث، برفقة الدكتور محمود عبدالسلام، مدير مستشفى البداري المركزي، وطاقم طبي متخصص من أطباء المستشفى.

اطلع على البروتوكول العلاجي الذي تم تقديمه لكل حالة وفق احتياجها، والإجراءات الطبية المتبعة لعدد من الحالات التي تم نقلها جراء الحادث، وجميعهم يتلقون الرعاية الكاملة والعلاج اللازم، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظ أسيوط.

أكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة تتابع الحالة الصحية للمصابين، مشددًا على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، وموجهًا الشكر للفرق الطبية والإسعاف على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث.

كما أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة السائق المتوفى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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