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ختام مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس وتكريم الفرق الفائزة

03:00 م الخميس 01 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    ختام مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس
  • عرض 4 صورة
    ختام مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس
  • عرض 4 صورة
    ختام مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مسرح جامعة قناة السويس، ظهر اليوم الخميس، ختام فعاليات مهرجان المسرح، وذلك بعد أيام من انطلاقه بمشاركة فرق مسرحية ممثلة لكليات الجامعة.

وحضر الحفل الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب الفنان أيمن الشوي، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، والناقد المسرحي باسم صادق. كما شارك أعضاء لجنة التحكيم وعدد من طلاب الجامعة وأفراد الفرق المسرحية.

وجاء تنظيم مهرجان المسرح الطلابي تحت إشراف الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، وعبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية. بينما تولت عيشة زين العابدين، إدارة النشاط الفني، مسؤولية تنفيذ ومتابعة العروض المسرحية.

انطلقت فعاليات المهرجان في 24 أبريل واستمرت حتى 1 مايو 2025، وشهدت حضورًا طلابيًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من الفرق المشاركة، التي قدمت عروضًا متنوعة ومتميزة. وتضمن حفل الختام مجموعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية، قدّمها طلاب الجامعة، مستعرضين خلالها أعمالًا فنية لكبار الفنانين وسط تفاعل كبير من الحضور.

واختتم الحفل بتكريم الفرق المسرحية الفائزة، احتفاءً بتميزها خلال العروض التي قدمتها طيلة أيام المهرجان.

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مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس الفرق الفائزة بمهرجان المسرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مهرجان المسرح الطلابي
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