صوامع المنيا تستقبل أكثر من 100 ألف طن قمح

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة، بلغت 100 ألف و49 طناً و86 كيلوجراماً، ضمن أعمال موسم حصاد عام 2025، من خلال 42 موقعاً منتشراً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام التام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، مشدداً على أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما وجّه كدواني رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال التوريد ميدانياً، والتدخل لحل أية معوقات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التسليم، مع التأكيد على متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة.

من جانبه، كشف المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا،عن تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير دورية لحركة التوريد بالمواقع المختلفة لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدفات المقررة.