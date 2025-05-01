ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025.

تبدأ امتحانات صفوف النقل بالابتدائي والإعدادي يوم 22 مايو والصف الأول الثانوي يوم 17 مايو، والصف الثاني الثانوي يوم 18 مايو، وبينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو.