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ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

01:38 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
  • عرض 14 صورة
    جدول امتحان
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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025.

تبدأ امتحانات صفوف النقل بالابتدائي والإعدادي يوم 22 مايو والصف الأول الثانوي يوم 17 مايو، والصف الثاني الثانوي يوم 18 مايو، وبينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو.

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مديرية التربية والتعليم بالبحيرة الشهادة الإعدادية بالبحيرة صفوف النقل بالبحيرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني
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